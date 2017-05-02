全大運6日登場 地主世大運好手搶先看
106年全國大專校院運動會6日至10日登場，今年共計1.6萬名選手參賽，世大運地主好手包括里約奧運舉重女將郭婞淳、射箭女將譚雅婷、林詩嘉，桌球鄭怡靜、跆拳道女將莊佳佳以及網球好手張凱貞等人，都將在全大運為8月台北世大運提前暖身。
作為國內好手2017台北世大運前調整最佳機會，今年全大運舉辦16項運動種類，12項與台北世大運重疊，並首度增辦角力作為選辦項，韻律體操已在29、30日搶先登場，3日角力於大里高中展開，其餘種類6日依序點燃戰火，6日下午台大綜合體育館進行開幕式。
今年在台北體育館舉辦的羽球項目同時也列為世大運測試賽，將由華視負責轉播，「世界球后」戴資穎有望領軍一展身手，其餘種類教育部體育署MOE SPORTS Youtube頻道也都提供網路線上直播，另外還有專屬手機APP系統，提供即時成績與賽會資訊。
今年世大運國手，網球女將張凱貞、李亞軒，角力里約奧運國手陳玟陵，里約奧運射箭反曲弓女團銅牌譚雅婷、林詩嘉，以及空手道55公斤級世界第一文姿云等人都會與賽，7日台大田徑場展開的田徑同樣是重頭戲，「飛毛腿」楊俊瀚、400欄陳傑，跳高項俊賢、「標槍雙俠」黃士峰、鄭兆村，110欄雙雄陳奎儒、楊尉廷都將力求佳績。
(中時電子報)
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