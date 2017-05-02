錦榮探德國國王湖 美得像仙境
錦榮主持亞洲旅遊台、華視《王子的移動城堡》赴德國國王湖，並探訪山中養殖鱒魚的家族，體驗鱒魚養殖的過程。初次主持節目的錦榮，為了節目打破了許多自己的原則，除了大嗑德國傳統麵包外，向來不吃魚鮮料理的錦榮，還破例的與魚群進行親密接觸。
國王湖位於阿爾卑斯山深處，該處原是被冰河侵蝕的U型谷，造成平均水深98.1米，最深處有190米，也是德國最深的湖泊，來到如此人間淨土，錦榮不多說豪邁的直接生飲湖水，大讚其甘甜純淨。
節目中錦榮帶大家深入鱒魚養殖場，更進一步了解養殖生態，親自換上青蛙裝餵食鱒魚，而原來養殖場內的於全是母的，讓錦榮十分意外，還害羞詢問鱒魚是如何交配？欲知詳情，每週三晚間9點在亞洲旅遊台及每週六下午3點於華視頻道《王子的移動城堡》。
(中時)
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