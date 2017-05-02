男女陳屍車內 男下身赤裸女衣衫不整

男女陳屍車內。(葉書宏翻攝)

新北市中和警分局今（2日）下午5時許接獲錦和里長林進明通報，一輛自小客車停放在中和區圓通路369巷內，車內有一男一女倒臥車內，警消獲報前往搶救，破窗發現兩人已氣絕身亡，初步研判非他殺，現場沒有炭盆，詳細死亡原因待進一步釐清。

警方指出，男女兩人年約40多歲陳屍駕駛座，男子下半身赤裸，女子衣衫不整，初步排除他殺，市警局鑑識人員已抵達現場，進一步釐清死因。

林進明表示，週日晚間就有發現該輛BMW自小客車，今發現車輛時已熄火，但儀錶板燈還是亮的。

(中時)