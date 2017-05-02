嘉義老翁經營簽賭站 LINE下注罪證確鑿
嘉義市警察局2分局北門派出所所長吳政緯、巡佐陳建祿及警員陳玟均日前接獲情資，指西區某民宅內有地下簽賭六合彩，經聲請搜索票前往埋伏查緝，當場查獲1名7旬老翁利用時下最流行網路通訊軟體LINE在租屋處經營六合彩及539網路簽賭站。
警方表示，搜索同時，老翁先謊稱生大病，坐在床緣旁邊狀似虛弱，但隔壁深鎖的房間不時傳來手機LINE的「叮咚、叮咚」聲，以及傳真機的聲響，密集程度令員警起疑，檢視果然發現不少賭客正用LINE向老翁下注，當場查扣傳真機、簽單等證物，並將老翁帶回派出所訊問。
老翁表示，年輕時不會想，欠了2、300萬元賭債，房子又是租的，因年紀大了身體狀況不佳，生活常常入不敷出，才會在3月開始鋌而走險經營簽賭站，並學習當下年輕人最流行的LINE，先以手機接收賭客LINE簽注單後，再轉發給上游組頭，沒想到還是被警方查獲，感嘆歹路真是不可行。
(中時)
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