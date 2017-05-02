戴忠仁批八田與一銅像斬首 揭台灣紅茶之父是日人

戴忠仁前往茶改場南投魚池分場，介紹台灣紅茶之父-新井耕吉郎故事。(戴忠仁提供)

魚池紅茶實驗工廠擁有80年歷史。(戴忠仁提供)

近來頻傳蔣介石及八田與一銅像斬首事件，資深主播戴忠仁除了在電視節目中抨擊，這些假藉政治信念之名而製造仇恨和對立的人，都沒資格在這塊土地上立足，他也將在節目《國寶檔案》中介紹台灣紅茶之父「新井耕吉郎」，和台灣人追思他的故事。

戴忠仁前往茶改場南投魚池分場採訪台灣紅茶的發展歷程，得知新井耕吉郎是日據時代最後一任魚池的所長，他因對台灣感情深厚，在日本投降後選擇留在台灣,將技術移轉給政府指定的接任者。

新井耕吉郎後來不幸因病在魚池任內過世，魚池茶改場的同仁不分省籍，為他豎立紀念碑並定期去追悼、紀念他的貢獻。半個世紀後。新井耕吉郎以前的日本老同事回到魚池進行懷舊之旅時。赫然發現台灣人還如此念舊而驚訝和感動不已。

奇美集團的創辦人許文龍先生偶然間知道這段歷史，幾年前捐贈了新井耕吉郎銅像，表達追思和敬意。戴忠仁指出，「感恩」與「包容」才是台灣人的共識與民主的基本價值觀。

戴忠仁這次在節目中將介紹整棟用台灣紅檜所建的魚池紅茶實驗工廠，這座有八十年歷史的老建築安然度過921大地震，而且當年就有綠建築的概念。特別的是，魚池茶改分場的風扇用了八十年,仍舊正常運轉,生產風扇的正是製造零式戰鬥機的三菱重工。

因為茶葉是當時重要經濟作物，所以風扇逃過一劫沒被拆除去融解改製軍需品。戴忠仁也發現，光復後茶改場向英國裝進口的煣捻機，現在也還繼續使用且狀態良好，而原來的英國製造商都已經消失了。

戴忠仁表示，紅茶不是台灣人做主要的消費品，但台灣紅茶卻曾經是世界知名的錫蘭紅茶強勁對手。《國寶檔案--台灣紅茶的故鄉》專輯將在本月4號晚間11點,人間衛視首播、隔日下午兩點重播。

(中時電子報)