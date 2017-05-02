大陸殲31試飛頻繁 可能參加巴黎航展

大陸網友近期拍攝到的殲31改良版，第3架原型機可能會參與巴黎航空展。(圖/環球網)

大陸第2款匿蹤戰機殲31又有試飛動向，在4月之後，大陸軍事論壇開始討論殲-31改良型的試飛次數增加，並且被拍攝到殲31的照片。與近期剛下水的中國大陸航空母艦稍做聯想，殲31確實很可能是未來大陸航空母艦的艦載戰鬥機。

大眾科學(Popular Science)報導，瀋陽飛機公司在2012年首度公布殲31(FC-31 / J-31)，尺寸與外型類似美國F-35，只是改成雙引擎式，飛行半徑 775英里(1247公里)，最大起飛重量為28噸，最大飛行速度1.8馬赫。

不過殲31在公布初期，性能普遍被打上問號，在2014年的珠海航展中它首次進行飛行表演，但是表演科目乏味，看不出特別性能，而且有明顯的黑煙。另外它的原型機缺少紅外搜索感應器（IRST）等先進的航空電子設備，所以評價並不算高，即使在大陸軍迷的評價中，他們更在乎大型的殲20。有些說法認為，瀋陽飛機公司較不被大陸軍方重視，因此他們的研發資金也比較少，表現較差也是必然。

不久之後，殲31出現了改進型，垂直尾翼、水平尾翼的外型都有變異，而且出現了紅外搜索感應器（IRST）。2016年12月26日殲31改進型首次試飛。新的殲31比原型機重了三噸，長度也增加了50公分，顯然更改的幅度不少。在幾次試飛當中，排黑煙的問題有了明顯的改善，一般認為可能是換成了大陸改進的新式引擎渦扇13，此型引擎是從俄國的RD-33變更而來。

大陸軍事論壇有人發表，瀋陽飛機公司最近贏得了中共軍方的資助，使得他們研發進度可以加快，可能是海軍方面的看法，因為相比於殲20，殲31的體型比較適合做為艦載戰鬥機。瀋陽飛機公司還計劃在今年6月的巴黎航空展上展示第3架的殲31原型機，銷售對象就是無法購買F-35的中東國家，並且美國的F-35已確定會缺席巴黎航空展，更是殲31宣傳的大好機會。

(中時電子報)