燃起鄭鎧文攻擊慾 黃甘霖出奇招

鄭鎧文二軍出賽，被下「禁揮棒」令。(中央社資料照)

統一獅強打鄭鎧文因手腕被觸身球擊中，上月7日就到二軍養傷，如今傷勢漸漸好轉，雖還沒開始打擊練習，不過昨已經有在二軍出賽，帳面上是1打數吞1次三振，意外的是，總教練「蔗總」黃甘霖2日卻透露，他是為讓鄭鎧文適應投手節奏，但影響鄭鎧文手傷才這麼做，還打趣說「如果敢揮就下三軍！」

鄭鎧文上月7日對Lamigo桃猿一役，被猿隊洋投賽格威擊中兩手手腕，隨後就下到二軍養傷。蔗總表示，目前鄭鎧文守備已經沒問題，打擊則剛要開始嘗試打投手投球的打擊練習。不過今天統一二軍對富邦二軍的比賽中，鄭鎧文卻有上場打1個打數吞1K，蔗總說，他確實有上場，「但只准看不准打。」

「燃起他的攻擊慾！」為何這樣安排，蔗總表示，鄭鎧文手已經不會疼痛，但之前都是打打擊練習座，還不確定能否應付投手投出的球，為了保護他，要他上場不准揮棒，純適應對決投手的感覺，看這樣讓他渴望，能不能讓他繳出更火燙的表現，他笑說，「如果鄭鎧文揮棒就降三軍！」至於鄭鎧文回歸時間，蔗總表示最快在二軍打1場熱身賽，就可能歸隊。

(中時電子報)