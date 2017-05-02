雙流瀑布步道整修祭門票半價到6月底
以清澈純淨水質的溪流與豐富芬多精森林為主打的雙流國家森林遊樂區，近期因瀑布步道後段進行整修工程封閉，屏東林管處祭出門票一律半價50元的優惠直到6月底，吸引遊客週末攜家帶眷到雙流，來趟芬多精與瀑布的陰離子饗宴。
雙流國家森林遊樂區內的步道眾多，有沿山、白榕、帽子山和瀑布步道，各步道沿途景緻清幽，環境生態多樣，而清澈乾淨水質及豐富的魚類更是雙流最獨特的自然資源，其中瀑布步道後段（大涼亭及彩虹橋）因老舊，屏東林管處將其整修，並封閉該段步道。
「為補償遊客不能進到後半段，推出門票半價50元優惠。」林管處表示，雖後段封閉，但瀑布步道前半段，仍可沿途欣賞溪流及2岸森林景致，二處涉水區溪水清澈，還可見溪魚在水底悠游。
林管處補充，另外沿山步道的雙流吊橋，可看四季變化多端的樹冠生態及紫斑蝶過境渡冬；白榕步道則能見到長滿支柱根、板根的大樹，步道中段的草堆中還可發現傾倒的排灣族矮牆遺址；帽子山為區內的最高峰，山頂設有瞭望平台，展望視野極佳，可遠眺台灣海峽及太平洋。
林管處也提醒， 汛期將至，期間常有午後雷雨，尤其山區的雨勢稍大，森林內潮濕，步道濕滑，溪流水勢較大，因此要到山區旅遊的民眾請多留意，並請依循步道及指示牌行走。
(中時)
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