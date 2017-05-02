鄭人碩一拍戲就拋妻棄子　3月至今只看兒子3次

鄭人碩一拍戲就無法回家抱兒子恩恩。（粘耿豪攝、取材臉書）

《私室》記者會，演員齊聚。（粘耿豪攝）

謝祖武、溫昇豪出席《私室》記者會。（粘耿豪攝）

主要演員出席《私室》記者會。（粘耿豪攝）

謝祖武出席《私室》記者會。（粘耿豪攝）

溫昇豪出席《私室》記者會。（粘耿豪攝）

黃尚禾出席《私室》記者會。（粘耿豪攝）

《私室》記者會。（粘耿豪攝）

謝祖武、鄭人碩、黃尚禾、溫昇豪等藝人2日出席網劇《私室》記者會。謝祖武虧鄭人碩拍調戲的橋段時會自己加戲，只要跟女演員對戲，眼睛就會眼冒「色光」，「黃尚禾劇中擅長調酒，他是擅長調戲」。一旁的鄭人碩則大呼冤枉：「劇情要我調戲，我不調戲女生，難道要調酒嗎？」

去年升格人夫、人父的鄭人碩，被問到與兒子互動時，無奈表示，近來因為忙著拍電影《角頭2》，已經好久沒見到8個月大的兒子，中間只見過2、3次，大家聽了覺得不可思議，他解釋，因為他只要一拍戲就需要專注進入角色，必須一個人睡覺不受干擾，所以自從3月開拍以來，他幾乎沒有回自己家，而是去奶奶家睡覺，老婆無法諒解、會抗議，也經常為此爭吵，「但我實在沒有辦法，至少目前找不到更好的方法幫助自己不分心！」

他說，他的習慣是，只要一到片場拍戲，他就完全不看手機，就連經紀人也找不到他。不過這段期間，他也曾按耐不住對兒子的思念，選擇隔天戲份較少時跑回家3次，好好抱抱兒子，但每次抱完要離開更痛苦。他無奈地說，兒子偶爾會流露出看到「陌生叔叔」的眼神。

《私室》是SELFPICK製作的第二部網路原生劇，將於2017年5月10日於KKTV、CHOCO TV 播出。該劇由不老男神謝袓武與黃尚禾、鄭人碩、曾紫庭及許乃涵、蘇育惟領銜主演，黃仲崑與許久回沒台灣拍戲的溫昇豪也對該劇的議題深感共鳴，跨刀客串演出，實力派演員同台飆戲精彩可期。

(中時)