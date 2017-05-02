胡歌近照曝光！卓偉爆他留學消失被打臉
大陸男星胡歌今年3月宣布暫別演藝圈，選擇赴美進修，未料，今（2日）被陸媒爆出他上了2周課就神秘消失，似乎是因為被認出而受到打擾才轉學，且報導稱目前不知胡歌去向，不過，有另一知名博主接著立刻曝光胡歌的4月底近照。
大陸第一狗仔卓偉創辦的「全明星探」，今爆料胡歌英文水平未達標準，所以只能上語文中心，並稱在他就讀的聖荷西州立大學語文中心不見其蹤影，也有同學表示胡歌是因被人認出，但他想保持低調才離開，讓粉絲相當心疼，盼外界給他一點私人空間。
不過，就在《全明星探》爆完「胡歌失蹤」不久後，另一知名八卦微博「名偵探趙五兒」即曝光胡哥的4月底近照，大讚「帥氣依舊，還平添了一絲成熟男人的韻味」，照片中，只見胡歌頂著平頭、留著鬍子，親切地和友人搭肩合照，氣色看來相當不錯；而網友見「趙五兒」緊接在「全明星探」後PO照片，則笑稱它抓準時機點狠打卓偉的臉了。
(中時電子報)
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