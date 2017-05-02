彰化北門口肉圓漲到百元 文史工作者批：戰亂才如此

北門口肉圓大漲，引起不少討論。（謝瓊雲攝）

頗受饕客喜愛的彰化北門口肉圓，日前貼出告示指出，由於須開設統一發票，因此5月起，小顆肉圓從40元調漲為50元、大顆肉元更是由80元漲至100元；對此，彰化文史工作者蔣敏全直言，這種漲法根本就是戰亂時期才會出現。

北門口肉圓漲價消息一出，引發譁然，有民眾覺得實在很誇張，但也有消費者表示，因為好吃加上用料實在，所以漲價可以接受；業者則說明，其實除了開發票要增加的5％成本外，已自行吸收不少營運成本。

而根據《聯合新聞網》報導，蔣敏全指出肉圓為彰化平民小吃代表，如今卻貴到高不可攀，小吃店家應和企業一樣有道德良心，大肉圓一顆漲到百元，這種漲法只會出現在戰亂時期，他認為業者破壞社會機制的狀況，縣長魏明谷應出面處理。

(中時電子報)