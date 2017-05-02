潘威倫戰富邦 生涯千K倒數1K

潘威倫本季初登板，挑戰完成生涯1000K里程碑。(本報資料照)

統一獅右投潘威倫因經典賽時以中繼調整，開季後花一段時間才調回先發狀態，2日他本季初登板面對富邦悍將，投5局威風八面，1分未失，且飆出3次三振，距生涯1000次三振只差1次，打線也給他5分火力支援，6局結束，獅隊暫5比0領先。

潘威倫結束經典賽返回獅隊後，為重返先發先到二軍調整，經過連續3場被打爆後，上月25日對Lamigo桃猿繳出5局失1分好投，總算回到一軍。此役他首局雖狀況不穩，讓富邦靠2次保送跟2支安打攻占滿壘，但他及時回穩化險為夷。隨後他越投越穩，投完5局僅被打2支安打，還飆出2次三振，沒有失分。

反觀富邦黃亦志頻落難，首局先被陳傑憲、林志祥、陳鏞基3支安打失2分，3上又遭蘇智傑轟出陽春炮失第3分。接著4上，黃亦志2出局後又遭陳傑憲二壘安打狙擊失2分，讓他投3.2局就退場休息。隨後富邦換上蕭一傑，投到5局未再讓獅隊越雷池一步，但他6下遇亂流，2出局被攻占一二壘，接著富邦再換羅華韋，但也遭陳傑憲安打狙擊，不過林哲瑄秀一記漂亮回傳，硬是擋住失分。

(中時電子報)