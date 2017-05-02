「告不成也要告」 被指有狼師補習班擬提告

高雄市議員蕭永達（中）召開記者會，指控女作家之死的加害人是補教名師。（圖/李義）

日前女作家輕生，社會譁然。今(2)日上午高雄市民進黨市議員蕭永達在議會舉行記者會，指名道姓公布這名補教男師，以及其任教的連鎖補習班有「一群狼師」。高市教育局下午前往稽查，業者自清提5點聲明，捍衛商譽，「告不成也要告」。

業者面對媒體發表聲明說，女作家非補習班學生，且不了解事實真相為何，不能代替回答任何未經證實的報導。業者表示，蕭永達此舉讓補習班內教師不滿，現在正是招生旺季，此舉應會多少影響招生。

業者5點聲明如下：

一、經教育單位努力，已針對公立學校建立不適任教育人員通報系統，補習班也有非正式查核機制。聘用人員與老師時，依法請聘用老師檢附無刑事紀錄證明。

二、採高標準，在未有法律調查、裁決前，已停止這名老師授課，除非還其清白，否則絕不再聘。

三、課程為高中課程綜合教學，聘用合作對象為教學專業團隊，而非個人，這次事件將不影響學生受教。

四、師生關係方面，一向集體上課，共同輔導，不會也不曾讓師生在補習班場域有非公開式的一對一接觸，也不提供個別學生資料給老師或同仁供私下聯繫。

五、補習班以往對人員與老師都曾宣導有關兩性平權與職場性騷擾等議題，以後更將加強這類議題宣導力度。

業者並呼籲，蕭永達不要躲在議會免責權保護傘下，站出來到補習班講，並拿具體證據，將與律師研究，「告不成也要告」，捍衛補習班商譽。

(中時)