夜問打權》蔡政府8800億想撒就撒？ 內容說不清要強闖關

圖為《夜問打權》主持人黃智賢與來賓康仁俊探討川普的外交政策。(中天提供)

蔡政府8800億想撒就撒? 內容說不清要強闖關，國民黨力擋有錯？蘇嘉全譴責藍營，孔永吉要搶麥克風防段宜康亂通過法案，卻被污指暴力？行政院長林全主導前瞻但卻說不清內容，到底哪一方有事？為什麼前瞻建設那麼著重輕軌建設？蔡正元再揭蔡政府怎利用8800億親日賣台厚綠營！？

公共建設拿來綁交情？宋楚瑜挺柯文哲，柯文哲文回報宋楚瑜! 北捷1.2億改造公園挺宋鎮邁團隊？兩方選舉前後都維持好關係呢！

520小民不開心! 蔡英文執政滿周年領導無方+口號治國! 滿意度50.2%掉到31.5%，不滿意度高達57.1%，人民關心的食安、經濟、勞權問題蔡政府放一邊，強推轉型正義最有績效，對綠營有利的優先，人民不買單，民調給教訓？

司改會議走錯方向，連開會也搞黑箱！這樣的司法改革還有人會相信有公正？連基層檢查官和法官都覺得「前途堪慮」、忍無可忍……紛紛想要一走了之。法學教授李復甸點出問題，都忍不住說:司改國是會議不如解散！年改鬥公教；司改鬥法務人員！我們的教育+司法系統崩盤中？

兩韓問題讓川普好忙、好善變？剛說完習近平是好人後再讚金正恩是聰明小孩？ 美朝兩狂人見面有眉目？還是要耍手段逼南韓部署薩德誰付錢？川普到底在完什麼把戲？今天在《夜問打權》來賓有詳細透析……

本集《夜問打權》22:00~23:00在39頻道中天娛樂台播出。

(中時電子報)