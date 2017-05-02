狼師嘜走! 和解書不是護身符
女作家之死引發各界議論，高雄市議員蕭永達指控補教界仍有許多未爆彈！據悉，許多師生感情糾紛案件，多以和解收場，但和解書真的是狼師的護身符嗎？南台灣3位執業律師、前司法官均認為，雖然被害人舉證不易，但和解書絕對不是狼師的護身符，甚至可能成為犯行的鐵證。
這類案件的通性是被害人年滿16歲，在狼師甜言蜜語、少女對愛情有憧憬的情況下，你情我願發生戀情甚至是性關係，狼師憑恃著「合意性交」及家長保護女兒的心情等因素下，得以一紙和解書脫身，使得許多狼師有恃無恐。
如果家長反悔或少女成年後，決心追究狼師，和解書會是護身符嗎？已轉任律師的3位前司法官均持質疑態度。
前高雄地檢署主任檢察官黃俊嘉表示，和解書只對告訴乃論罪嫌有拘束力，狼師若利用老師的身分權勢與女學生發生性關係，雖然被害人年滿16歲，但涉嫌利用權勢與女學生性交，追訴期20年，推翻和解的機率不低。
黃俊嘉指出，這類案件困難之處，在於時間久遠，舉證不易，不過，如果事發時，家長曾帶少女驗傷就醫，就診紀錄就可能成為證據。
前雄檢資深檢察官鄧藤墩認為，若依社會經驗法則，對16歲少女的性自主同意能力、認知力是否建全，普遍存疑，且是否為單純的合意，或因情況條件而不得不同意性交，而都有不同適用的法條，都會影響和解書效力。
鄧藤墩說，若相關事證顯示已觸犯非告訴乃論罪，和解書反而會成為重要證據。
前屏東地方法院法官趙家光也說，和解書只是犯後態度的參考，而非護身符。
雖然這類案件舉證有困難，也需要事實認定，但進入訴訟時，年齡懸殊、長相、有無師生關係等條件，都會是法官裁量時的考量因素。
(中時)
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