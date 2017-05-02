新竹馬偕：梁聖岳營養大流失 需觀察輔導

登山旅客梁聖岳2日到新竹馬偕進行後續身體檢查，晚間由醫療團隊代為說明結果，現場撥放他錄製的影片。（圖/郭芝函）

登山旅客梁聖岳2日到新竹馬偕進行後續身體檢查，晚間由院長蘇聰賢率醫療團隊代為說明。（圖/郭芝函）

在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤47天後獲救的台灣旅客梁聖岳，2日中午搭機返台，直奔新竹馬偕進行全身檢查。經家屬授權，院方出面表示，經醫療團隊評估，他肌肉、脂肪大量流失，右小腿有處1X15公分的撕裂傷，但精神穩定、其餘無異狀，將以營養補充、避免感染、身心靈輔導進行重點醫療。

情侶檔21歲梁聖岳、18歲劉辰君，今年1月出發前望印度、尼泊爾旅遊，期間還有用臉書與家人聯繫，但3月便開始失聯，最後被登山客發現是當月9日，之後再也連繫不上，消息傳回台灣，雙方父母在外交部協助下，到尼泊爾尋人，梁父更雇用當地嚮導、包直升機搜尋仍無所獲。

直到4月26日，當地搜救總隊在納查特河谷尋獲2人，據悉雙方是4天前才遇難，由於山區降大雪造成雪崩、迷路，沿著河流走，打算尋找部落，卻不小心滑倒跌落瀑布，受困一處山壁，尋獲時梁意識清楚、劉則已在獲救前3天墜谷身亡，梁父獲報立刻趕赴當地，2日中午陪同兒子返台。

由於梁聖岳受困期間，僅靠糧食、雪水、鹽維生，獲救後身體相當虛弱，更爆瘦30公斤，因此並無直奔新竹市住處，而是到新竹馬偕進一步檢查治療，晚間院長蘇聰賢率醫療團隊出面說明，表示梁聖岳將入院至少1個月，進行後續營養補充治療，再觀察是否有創傷症候群的情形，給予心靈輔導。

馬偕醫療顧問醫師暨醫療財團法人馬偕紀念醫院董事長劉伯恩表示，一般長期嚴重營養不良後再重新進食，會有一些組織及器官的微型變化產生，包含因電解質及唯他命的缺乏，導致肌肉結締組織的萎縮及病變，以及一些內分泌腺體因脂肪及蛋白質的流失，以致無法維持正常的修補過程，最後導致內分泌失調及代謝異常症候群。

梁聖岳透過影音表示，感謝大家的關心，目前他已平安回台灣，由於在山中受困47天，因身體狀況還很虛弱，將繼續在新竹馬偕完成後續醫療照護與復健，盼大家給他休息康復的空間與時間。

1日晚間梁聖岳家屬在其臉書代發聲明，表示希望媒體朋友停止任何的報導，否則將會與律師討論後續法律相關事宜。另外由於他在山中受困數10日，身體非常虛弱，亟需康復的空間與時間，將不接受各界採訪、跟拍、慰問。盼他早日康復，也對劉宸君的逝世感到痛心。

(中時)