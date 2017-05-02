少林第一護法釋延覺下戰帖！ 嗆聲徐曉冬「輸了退出武術圈」

少林第一護法釋延覺(左)對徐曉冬(右)下戰帖，嗆聲若輸了退出武術圈。(圖/翻攝自釋延覺微博、徐曉冬微博/合成)

近來因「20秒KO」太極拳師魏雷的MMA格鬥家徐曉冬，持續引發話題熱議，他勝出後不斷地詆毀傳統武術，說「傳統武術是騙子」，還揚言要挑戰整個武林，得罪不少習武之人。對此，少林寺第一護法釋延覺實在看不下去，今公開向徐曉冬下戰帖，嗆聲若徐輸了，就要退出武術圈。

今釋延覺氣憤地於微博發文，認為徐曉冬要挑戰整個武林，又批傳統武術是騙子的言論，代表著他太幼稚，如此藐視一切不太好，明明也是MMA選手，想也清楚什麼是真正的格鬥，「不是那幾拳幾腳的競技，真正的無限制規則是要死人的。」直言，年輕人對中國武術應該存敬畏之心。

釋延覺進一步表示，看到徐曉冬的嘴和拳頭都挺硬的，因此，想較量一下；規則自選，公開平台，如果他贏了，「徐先生承諾以後退出武術圈，不從事任何武術相關工作，不發表任何武術相關言論，百萬獎金一半捐助。」若是徐贏得比賽，則任由對方處置。

貼文一出立刻引起微博熱議，支持與反對的人都有；另外，此話題也在批踢踢實業坊引起高度關注，大家紛紛開玩笑地表示，「終於可以見識般若掌和大金剛拳。」「第一護法比較強還是掃地僧？」「人家點名只打掌門，你區區護法跳出來幹啥？」不過也有人認為只是口水戰，不可能真的開打。

(中時電子報)