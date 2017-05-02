洪秀柱上直播 評郝「赤子之心」 吳「政壇極品」

國民黨主席洪秀柱認為郝龍斌擁有「赤子之心」，吳敦義則是「政壇極品」。（本報資料照片／姚志平攝）

在吳敦義、詹啟賢、韓國瑜、郝龍斌等國民黨黨主席候選人相繼接受Yahoo TV《阿苗帶風向》網路直播，今（2日）晚也特別邀請洪秀柱，接受苗博雅獨家專訪，穿越同溫層合體。洪秀柱也評價其他國民黨黨主席候選人，認為郝龍斌擁有「赤子之心」，吳敦義則是「政壇極品」。

Yahoo TV《阿苗帶風向》網路直播今晚專訪國民黨主席洪秀柱，她得意的左右手、同時也是國民黨新媒體部主任周柏吟也共同受訪。苗博雅笑稱，雖然政治立場差很多，但這是超越同溫層的對話。

苗博雅準備了「講真話時間」，讓洪秀柱評價除了自己以外國民黨黨主席候選人的優點。洪秀柱認為，郝龍斌「懷有赤子之心」，而且很有勇氣，努力尋求突破、努力向前；至於吳敦義，她大讚是「政壇極品」，他的黨政經歷無人出其右者；詹啟賢則認為非常認真，有心想改變。

對於韓國瑜，洪秀柱覺得不必多講，是個戰將；但她也吐槽，這個橫掃千軍的戰將為什麼做立法院的逃兵，跑去賣菜？2016年國民黨如此低迷，居然還不出來，這不該打嗎？而潘維剛，洪秀柱說她乾乾淨淨，當過婦工會的主任，很認真，對經濟議題也有研究。

苗博雅也笑問，如果這次沒參選會投誰？洪秀柱俏皮回應：「不告訴你」。

這次網路直播也特別安排了趣味的橋段，只要下方按「挺柱」和「挺住」的人滿一萬，苗博雅與洪秀柱就會臉貼臉拍合照；滿三萬，洪秀柱就要獻唱；若破十萬，將會現場跳讚美操，也就是不要生氣舞。節目到最後，累計人次剛破3萬，洪秀柱獻唱一小段楊燕的《我真的好愛你》，並稍作改編：「我真的好愛你，愛你愛到我的心坎裡 如果沒有你，我的選舉怎麼走下去。」

(中時電子報)