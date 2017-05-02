瓊瑤悲痛向繼子女道歉：我錯了！我不該認識你爸爸！

瓊瑤給繼子女一封信，公開向他們道歉。(取自瓊瑤臉書)

瓊瑤與丈夫平鑫濤。(本報系資料照)

79歲作家瓊瑤為了是否要讓老公平鑫濤插鼻胃管治療，與繼子女槓上，早前她更哽咽透露，決定將平鑫濤移交給繼子女照顧，剛剛再度於臉書公開給3位繼子女平瑩、平珩、平雲一封信，悲痛寫下：「我向你們三個認錯，我錯了！」

瓊瑤在信中坦言從未想到，在平鑫濤躺在醫院時，會為了她想寫一部呼籲《病人權利自主法》和《善終權》的書，讓兩家分裂到這個地步，還因此遭到繼子女抹黑。

「你們捏造的事實，說我說過：『沒有靈魂的肉體，就不值得活下去』等等，讓我欲哭無淚。至於你們杜撰的『對我來說，你們的父親已經是一具沒有靈魂的肉體，從今以後，請你們自己照顧，我要去過我自己的生活了！』更是荒謬絕倫，如果我曾經說過那些話，我還會活在每天數日子的煎熬中，一周三次奔赴醫院探視嗎？如果我說過那些話，你們怎麼沒有把父親接回，到四百多天後才提出來？如果我說過那些話，怎麼每次出國旅行的是你們？而我始終守在台北？」

瓊瑤接著沉痛寫下：「總之，我錯了，我向你們三個鄭重道歉認錯，我不該認識你爸爸，不該寫出讓你們不愉快的文字，很多很多不該！請你們三位高抬貴手，饒了我吧！」直言會成全繼子女想把平鑫濤接回照顧的心願，也會拜託秘書淑玲把看護的事情交接清楚，讓他們好接手後續工作。

瓊瑤坦言現在萬念俱灰，也不再相信人間有情，「我跟你們爸爸之間五十幾年的感情，在你們的攻擊下，也變得蒼白薄弱！我暫時不會再去探視他了，免得情緒決堤而崩潰！」另外，瓊瑤身邊友人也向《中時電子報》透露，稱阿姨目前心情相當低落，畢竟50年來的付出都被抹滅了。

(中時電子報)