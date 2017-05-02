獅教頭虧緊張得像菜鳥 羅國龍怎麼了？

羅國龍開季打擊陷入低潮，打擊率不到2成。(本報資料照)

統一獅外野手羅國龍雖然留在一軍，但打擊陷入大低潮，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖也很煩惱，直言他站上打擊區時，「緊張得像剛進聯盟的菜鳥一樣」，羅國龍到底怎麼了？他2日對富邦悍將賽前坦言，是過於在意把擊球點顧好，反倒太謹慎而打不好，「現在不管那麼多，努力往天空帶就好了！」

羅國龍近兩個球季都能把打擊率維持3成，但本季卻打得掙扎，開季至今出賽17場，僅有低迷的1成64，他表示，一開始太刻意想把擊球點顧好，結果打擊時想得太多、太謹慎，反而讓自己擊球點不穩定，一下早一下晚，「現在就打好球，球進到好球帶就試著攻擊。」

羅國龍的低迷，讓蔗總相當煩惱，不過他笑說，就像男女朋友分手一樣，「過去就過去了，還是要繼續向前看」，期望這名隊上仰賴的右打好手，能盡快甩開低迷，趕快找回手感。而為了讓他回到正軌，羅國龍表示，球隊現都安排讓他打擊練習時，練打球速較快的球，嘗試找回節奏。

羅國龍表示，過去幾個球季，打擊手感都會遇到低迷的時候，只是今年時間來得比較早，而經過蔗一段時間的調整，加上自己心態上做調整，不再多想，單純試著把球往天空帶，上月30日對戰中信兄弟一役，總算慢慢抓到自己要的感覺，「人生嘛！總會遇到低潮，努力做好就好。」

(中時電子報)