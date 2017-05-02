獅教頭虧緊張得像菜鳥 羅國龍怎麼了？
統一獅外野手羅國龍雖然留在一軍，但打擊陷入大低潮，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖也很煩惱，直言他站上打擊區時，「緊張得像剛進聯盟的菜鳥一樣」，羅國龍到底怎麼了？他2日對富邦悍將賽前坦言，是過於在意把擊球點顧好，反倒太謹慎而打不好，「現在不管那麼多，努力往天空帶就好了！」
羅國龍近兩個球季都能把打擊率維持3成，但本季卻打得掙扎，開季至今出賽17場，僅有低迷的1成64，他表示，一開始太刻意想把擊球點顧好，結果打擊時想得太多、太謹慎，反而讓自己擊球點不穩定，一下早一下晚，「現在就打好球，球進到好球帶就試著攻擊。」
羅國龍的低迷，讓蔗總相當煩惱，不過他笑說，就像男女朋友分手一樣，「過去就過去了，還是要繼續向前看」，期望這名隊上仰賴的右打好手，能盡快甩開低迷，趕快找回手感。而為了讓他回到正軌，羅國龍表示，球隊現都安排讓他打擊練習時，練打球速較快的球，嘗試找回節奏。
羅國龍表示，過去幾個球季，打擊手感都會遇到低迷的時候，只是今年時間來得比較早，而經過蔗一段時間的調整，加上自己心態上做調整，不再多想，單純試著把球往天空帶，上月30日對戰中信兄弟一役，總算慢慢抓到自己要的感覺，「人生嘛！總會遇到低潮，努力做好就好。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。