國營事業一群年金孤兒周四向立院陳情

經濟部所屬國營事業中油、台電、台糖、台灣自來水公司等公保已退休員工自動組成「公保年金孤兒協會」成員，本周四（4日）將赴立法院陳情要求修正《公教人員保險法》修正草案，將國營事業人員自99年1月1日以後退休人員均納入養老年金制度適用範圍，彌補當時修法之疏漏，以合乎公平、正義原則。

公保法於103年6月1日通過實施養老年金制度，但只限定私立學校被保險人可追溯自99年1月1日適用，國營事業所屬投保公保人員只能追溯自103年6月1日以後退休人員適用，因此在99年1月1日至103年6月1日退休人員均被排除在外，並無公保年金、無勞保年金、無國民年金，變成無年金的一群孤兒。

已退休的員工表示，當初大家都依公保法規定繳納保費，如今私人老闆的員工投保公保退休有年金，國家老闆的員工投保公保退休卻無年金，是否合乎公平、合理原則。

員工指出，總統府主辦年改國是會議及分區會議北、中、南三場，考試院銓敘部部長、司長皆在現場有聽到並接受本協會陳情書，但在這次送審的公教人員保險法修法中並未做修正，過去歷任考試院各級長官向國營事業員工公開表示，公保法無論何時修正通過後，國營事業人員皆自99年1月1日生效納入養老年金制度適用範圍。

油電糖水員工指出，在公教人員保險法修法後，經濟部國營事業退休人員變成一國三制 ，第一制:由工員升任職員而仍選擇勞保人員，可自98年1月1日起領取勞保年金，第二制:職員身分參加公保，可自103年6月1日以後退休可領取公保年金，第三制:職員身份參加公保，99年1月1日至103年6月1日期間退休人員成為「公保年金孤兒」， 同樣職位退休，待遇卻有天壤差異，同工不同酬。

國營事業員工不平表示，這些缺失與總統府主辦年金改革宗旨永續、公平、正義主張完全相反，完全不符合現今民進黨政府所主張公平、正義施政的理念，因此周四將赴立法院陳情訴求，比照私?學校被保險人得溯及適用養老年金制度，在99年1月1日至本法103?6月1日修正生效規定，將國營事業人員自99年1月1日以後退休人員均納入養老年金制度適用範圍。

(工商)