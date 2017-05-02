第三大貿易夥伴印度 停止對北韓一切活動

北韓的第三大貿易夥伴印度加入制裁行列。據美國有線電視新聞網（CNN）5月1日消息，印度政府上周宣布，將暫停除食品和醫藥外一切對北韓的貿易活動，還將凍結北韓政府在印所有資金和金融資產。

報導稱，該禁令於4月已開始生效。在過去的10年中，聯合國安理會一直通過嚴厲的經濟制裁手段試圖扼殺北韓核武器計畫，印度貿易禁令的生效使得該國成為加入聯合國對朝制裁的又一個國家。

目前大多數西方國家已停止與北韓的貿易往來。而據國際貨幣基金組織數據顯示，印度是北韓第三大貿易夥伴。在2015年至2016年間，印度已向北韓輸出價值近1.1億美元的商品，進口商品總值達到8.8千萬美元。

禁令顯示，印度還將凍結北韓政府在印所有資金和金融資產。此外，印度此前也允許北韓人來印培訓，在新禁令下，所有北韓軍方、警方人員和科學技術人員均不得進入印度。

據印度《經濟時報》5月1日透露，在南韓政府的要求下，印度還停止持續8年的訓練北韓士兵的項目，該項目自2008年就開始進行。據悉，印度長期以來與朝保持外交關系，而此次的禁令是印度首次公開表態將完全遵守聯合國制裁協議制裁北韓。2015年，聯合國曾對北韓人權決議進行投票，印度在投票中棄權。同年，印度政府罕見接見了時任北韓外務相李洙墉。

(旺報)