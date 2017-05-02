高雄市教育局到補習班調查狼師案

高雄市教育局下午4時到議員蕭永達指控的補習班，針對補習班環境是否有構成師生獨處機會、員工是否涉及刑事案件、是否告知員工涉案不可執教等進行調查。

雖未查獲補習班任教人員均未有涉刑案記錄，教育局要求補習班在明顯處，必須貼上性騷與性侵害報案海報。

教育局轉述該補習班說法，遭指控的補教老師已於4月29日自行離職，；在補習班上班5年，該師係名師，往返多處補習班任教，平均每周在該班上課一次。

而遭指控的補習班，表示將針對蕭永達的相關指控提告。

(中時)