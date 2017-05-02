維珍將在2018載客營運 太空船正進行試飛

維珍銀河的團結號(VSS Unity)，正在進行高空試飛。(圖/維珍銀河)

英國維珍集團旗下的維珍銀河宣布，將在明年年底之前，正始啟動開始商業近太空旅行，他們的太空船已經逐漸發展成熟，正在進行返回地球著陸的試飛。

生活科學 (Live Science)報導，多年來維珍集團執行長理察．布蘭森(Richard Branson)一直希望他的太空船2號(SpaceShip Two)可以載運6名乘客和2名飛行員，完成100公里的近太空航行，在這段航行期間乘客們將能夠體驗幾分鐘的微重力狀態，並且能夠從觀景窗看到藍天變成深紫色，再變成太空的蒼穹黑色體驗類似太空旅行的感受，而且不需要特別的太空人訓練。

維珍集團是最早投入民間太空旅行的企業，在2003年，太空船1號(SpaceShip One)完成100公里高空飛行，贏得美國航太總署的大獎之後，布蘭森就認定太空旅行是值得投資的事業。2014年10月，可以載客的太空船2號完成試飛，結果在同年10月，命名為維珍-企業號(VSS-Enterprise)的同系列太空船卻在試飛過程中墜毀，事故原因是操作失當，因此之後的研就顯得格外謹慎。

今年5月起，VSS第4次飛行試驗準備進行，這階段的測試將著重在返回地球的降落過程。VSS採用特別的「羽毛球飄降法」(feathered re entry system)，太空船的雙尾翼向上折疊起來，以提供較大的空氣阻力，變成像是羽毛球的形式穩定飄降，這與傳統的滑翔很不同，就維珍銀河的說法，這種設定的穩定度比滑翔要好，並且操作更簡便。

今年VSS會進行多起無動力飄降，當測試成熟之後，希望能夠在今年年底之前，重新進行啟動其火箭發動機，抵達低層太空的實際測試。

許多人正等待維珍銀河的成功，約有500人已經簽約預計乘坐太空船2號，機票售價為25萬美元。

(中時電子報)