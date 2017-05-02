前防衛相訪美演說：日本可能先發制人攻擊北韓

日本準航母「出雲」號護衛艦（前）1日在橫須賀港外為美國補給艦（左上）執行護航任務。（美聯社）

日本在川普主政下會對北韓取什麼政策？日本幾位重量級眾議員1日發表演說表示，面對北韓導彈威脅，日本不排除對北韓進行軍事攻擊和先發制人攻擊的可能性。日本政府1日已派出最大護衛艦出雲號，執行護航美國海軍補給艦的任務。陸媒評論，日本此舉是在朝鮮半島問題上「煽風點火」，想藉機達到行使集體自衛權的政治目的。

根據美國之音報導，具日本眾議員身份的前防衛相中谷元（Gen Nakatani）、前防衛相小野寺五典（Itsunori Onodera）以及前防衛副相長島昭久（Akihisa Nagashima）參加了華盛頓智庫戰略與研究中心主辦的研討活動。

中谷元說，朝鮮半島目前面臨韓戰以來最緊張的局勢，北韓的導彈打擊能力在加強，而且金正恩政府不太可能放棄導彈的研發。中谷元說，面對北韓的彈道導彈威脅，日本不排除任何選項，包括對朝鮮進行軍事攻擊和先發制人的攻擊。

他透過翻譯說：「這樣的遠端導彈對日本和美國形成真正的威脅，所以，目前我們需要將所有的選項擺上檯面，包括軍事攻擊和先發制人的攻擊。」

小野寺五典表示，北韓對日本的威脅越來越大，所以日本要做好準備。

他透過翻譯說：「我們不知道北韓什麼時候，從什麼地方發射導彈。他們已經進行了五次核子試驗，從別國的經驗可以看出，第五次試驗顯示，他們的核武器快接近完成了，這應被視為對日本的巨大威脅。」

為了應對北韓日本的威脅，中谷元、小野寺五典等自民黨眾議員日前向日相安倍晉三提交一份建議書，要求日本政府採購美國薩德反導系統。自民黨認為，面對北韓的導彈威脅，有必要強化日本反導能力，強化自衛隊反導系統的配置。此外，日本當局還必須儘快擬定有關預算，更新和提升相關軍事配備。

日本政府5月1日已派出最大護衛艦出雲號，執行護航美國海軍補給艦的任務。中國大陸軍事專家尹卓說，日本此舉是在朝鮮半島問題上「煽風點火」，想藉機達到行使集體自衛權的政治目的。

(中時電子報)