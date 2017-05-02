台中凶宅超搶手 6人競標每坪8.5萬賣出

行政執行署台中分署，今(2)天下午拍賣不動產，號稱是「最恐怖凶宅」的公寓，竟出現6人競標，包括公設、停車位34坪公寓，底價256萬元，最後以288萬8千元得標，每坪約8萬5千元。得標的古先生說他沒住過兇宅，但不忌諱，還沒想到是不是要自住。

行政執行署台中分署今天下午拍賣22筆不動產，原本是大冷門的「凶宅」，反而爆紅，有6人投標，反倒是有其餘20件，完全無人聞問。

受矚目的「兇宅」，位於台中市北區一棟14層電梯大樓的3樓，房屋所有人鄭女因欠地價稅4萬8千元，及私人債務約390萬元，多年來卻人間蒸發般找不到人，執行人員查到她名下此棟不動產。

但前年4月9日，執行人員前往履勘，因大門深鎖，找鎖匠破壞門鎖進入，赫然發現鄭女在床上燒炭自殺，因時間久遠早已成一具白骨，房屋鑑價從600萬馬上砍到400萬元，但前兩拍都流標，今天是第三拍，底價對折不到。

(中時)