替友人出頭刺死對方 少年依殺人罪嫌起訴

新北市某高職黃姓、陳姓女學生因有嫌隙相約談判，黃女找來張男、林男助陣，陳女則找來父親的友人陳男到場。雙方一見面即起衝突，張、林兩人在後追趕導致陳男不慎跌倒，張、林兩人趁機毆打同時，張男還拔出折疊刀朝陳男頭部猛刺，導致陳送醫後仍傷重不治。

新北地檢屬今日偵結後依殺人、傷害罪嫌起訴張男、林男。

(中時)