女作家之死卻要求媒體噤聲 姚立明砲轟衛福部官員

姚立明批評衛福部應該調查到底有沒有性侵事件，為受害人發聲。（本報資料照片）

女作家在家中自殺，疑與補教名師有關；三立《新台灣加油》，邀請了今日開記者會爆料補習班狼師姓名的高雄市議員蕭永達、國會觀察基金會董事長姚立明等人，共同探討。姚立明砲轟衛福部有責任調查有沒有性侵事件，卻只是壓制被害人，不准大家講。

雖然《性侵害犯罪防治法》規定不得報導或記載有被害人姓名或足以辨別身分的資訊，但姚立明直指第13條第3項規定：「於被害人死亡經目的事業主管機關權衡社會公益，認有報導或揭露必要者……」

姚立明指，若經被害人同意，可以公布姓名；但今天被害人已經過世了，衛福部自己不講，居然還要家長、大家不要講？有責任調查有沒有性侵事件，應該要為她講話，怒轟衛福部違法，態度居然像是看到了一個屍體，卻要大家不要管，簡直不可思議。

姚立明也提醒台南市議員，應該去問一下社會局，憑什麼要罰同樣是被害人的父母？不准父母講女兒的名字，「我以為我的女兒，我講三十次都可以！」

姚立明重申，社會局居然不管這個犯罪的溫床，它應該要指出這地方很危險，以免有性侵害發生；但現在卻是倒過來，壓制被害人，保護加害人不要受傷害，任憑家長讓自己小孩去受害，「這難道不是衛福部的責任嗎？」

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(中時電子報)