女作家之死餘波盪漾 民代爭相爆料轟C師

女作家之死餘波盪漾，女作家父親診所今天下午雖恢復營業，但醫師未現身看診，女作家雙親迄今僅透過出版社發表聲明，指控補教名師「誘姦」，但迄未露面也未提告。立委王定宇今天在臉書寫下「聽到老朋友在電話那頭哽咽聲音，忍了8、9年，就是希望呵護女兒好好活下去……」

女作家醫師父親診所自上周女兒死訊傳出後，即宣告休診，今日下午診所恢復營業，但病患只能拿藥，醫師仍未恢復看診，診所也公告5月的初診掛號暫停等資訊。

遭指涉的C師在案發後神隱，曾任教的補習班今天下午發表聲明表示，設立2年多來，國文科一直與C師團隊教材體系合作，目前課程教材不變，但授課師資改由另2名教師擔任，C師不會到補習班上課。

這起事件也引起政治人物關切，立委林俊憲今天在臉書質疑C師公司近幾年陸續標下政府兩2、3000萬標案，強調已著手調查，同時對衛福部干預新聞報導，也會一併了解，並預告明天上午9時30分將「一發擊沉」。

不過，隨著討論C師的相關文章、資訊愈來愈多，台南市警方也呼籲，網友發動肉搜，影射某人是誘姦女作家等文章，因造成相關當事人名譽損害，恐已觸犯刑責，一旦當事人提告，發文與轉貼者很可能會觸法。

(中時)