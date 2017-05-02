中國打斷澳KP會議驅逐台代表 外交部：遺憾與譴責

澳洲媒體《雪梨晨鋒報》2日報導，中國大陸參加由澳洲主辦的Kimberley Process（KP）會議開幕時，強勢打斷開幕進行，要求驅逐以「觀察員」受邀的台灣代表團，被在場人員批令人「作噁」（Disgusting）。外交部晚間對此表示，遺憾與譴責。

報導稱，中國大陸代表團在KP會議開始準備介紹澳洲外長Julie Bishop時，用桌上的麥克風要求主席處理「point of order」（程序問題），確認會議中成員是否都是正式被邀請，暗指台灣代表團。事實上，台灣是在2007年被賦予「觀察員」身份出席。

報導指出，在場參與人員形容中國代表團行為令人「作噁」（Disgusting）及「異乎尋常」（extraordinary）。

外交部表示，Kimberley Process （KP）機制為一專業性、技術性政府間國際組織，我向秉持務實、專業參與原則出席KP會議，盼與各參與方共同遏止國際間鑽石原石非法交易。

外交部指出，感謝澳洲邀請我出席KP期中會議之善意，足見台灣在專業議題上之參與係不可或缺，亦為各國所肯定。

外交部強調，中國大陸為阻擾我參與KP會議，不惜強力干擾議事程序，致會議無法進行，此種不當作為是對主辦國及全體參與方的漠視，嚴重影響各方在專業議題之合作，我方對此表達遺憾與譴責。

外交部說，中國大陸長期以來以政治力限縮我國際參與，甚或阻擾我出席各項專業機制，尤以近期對我國際參與打壓之力道更甚以往，此一做法造成國際共同處理全球議題之缺口，除引起台灣人民的反感，亦與兩岸關係和平發展背道而馳。

(旺報)