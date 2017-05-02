AV女優染毒出獄 小向美奈子腫成麵龜

小向美奈子昨日出席恩人告別式，雙下巴明顯。(取自日網)

小向美奈子身材持續發福。(取自日網)

小向美奈子09年曾訪台，當時她身材火辣。(本報系資料照，粘耿豪攝)

寫真女星出身的30歲AV女優小向美奈子，2015年因3度涉毒被捕，去年7月出獄身材明顯發福，她亦坦承發福原因是在獄中吃好住好食量大，然而她昨日出席淺草脫衣舞劇場90歲社長齋藤智惠子告別式，又被發現體重不減反增，這次還露出了明顯的雙下巴。

擁有H奶好身材的小向美奈子，2009年首次涉毒被捕，獲判緩刑後，選擇在淺草劇院跳起脫衣舞維生，轟動一時。而當時提拔她的社長齋藤智惠子，日前因胃癌逝世，小向美奈子也現身靈堂送別恩人，坦言當年首次跳脫衣舞時心中不安，多虧社長鼓勵才能順利演出。

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(中時電子報)