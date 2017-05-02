獅隊中止7連敗 黃甘霖謝投手丘之神原諒
近期苦吞7連敗的統一獅2日與富邦悍將交手，靠「嘟嘟」潘威倫繳好投領頭，讓悍將打線整場僅得1分，獅隊打線則狂掃12支安打進帳10分，而獅隊贏球後，全隊單膝跪地圍著投手丘懺悔，數分鐘後才離去，總教練「蔗總」黃甘霖透露，因先前曾不慎觸怒投手丘之神，隨後球隊就陷入低潮，「這是感謝投手丘之神原諒！」
獅隊此役前陷7連敗低潮，此役則投打俱佳，整場比賽一路壓著富邦打，以10比1擊敗富邦止敗。蔗總表示，他們在上月21日對戰富邦時，靠著唐肇廷的安打加右外野手高孝儀失誤贏球，隨後卻與平常在場邊潑水不同，而是把板凳放到投手丘上，讓球員們幫MVP唐肇廷「洗頭」。
「我們錯了！」蔗總表示，那樣的舉動可能是觸怒了投手丘之神，在那場之後，球隊狀況就急轉直下，而昨天投手丘之神託夢給他，說祂已經原諒他們了，所以他賽前就跟球員們說如果贏球，就要在投手丘向神明道歉，最後贏球後，他們也真的照做，「希望今天過後就能開始連勝了！」
(中時電子報)
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