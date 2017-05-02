白冰冰和不丹公主夫婿相見歡 推新輯有神明保佑

不丹公主的夫婿（左起）、白冰冰及陳孝志。（經紀人提供）

三人相見歡。（經紀人提供）

娛樂圈大姊大白冰冰曾隨好友陳孝志到不丹旅遊，驚訝讚嘆不丹好山好水、無汙染的天然環境，因而與不丹公主Yiwang Pindirica結緣，日前不丹公主的夫婿來台，她特地盡地主之誼款待。

不丹公主的夫婿送給白冰冰一份不丹冬蟲夏草茶和天然線香，白冰冰也回送今年唱片新作品《痴情夢留給傷心的人》，還解釋內頁有許多照片就是在不丹實景拍攝，那次到了海拔3180米的不丹虎穴寺，公主的夫婿對白冰冰嬌小的身型還能到虎穴寺不敢置信，也大感佩服。

白冰冰說，「這次新專輯能夠大賣3萬張，在這麼不景氣的時候，一定是神明保佑，也代表推動正能量的想法，獲得大家肯定。」而養生達人陳孝志因對不丹的憧憬與熱情，推廣不丹薑黃素，「由於不丹天然有機的原始土壤，加上位於海拔2000多米以上，土壤幾乎零污染。」

(中時)