潘威倫扮獅止敗英雄 距生涯千K差一步

潘威倫6局失1分好投，率獅中止7連敗。(本報資料照)

統一獅2日10比1擊敗富邦悍將中止7連敗，「嘟嘟」潘威倫本季初登板的6局失1分好投，是他們能贏球的其中一個關鍵，他謙虛的說運氣不錯，也感謝捕手高志綱配球和守備幫忙，而離生涯1000K只差1K，卻在投80球就被換下，他表示是教練的決定，但不會想太多，表示眼前最重要還是把狀況調好，「身體調好，才能挑戰紀錄。」

嘟嘟因經典賽時任中繼，返回獅隊後要回任先發，因此開季後先在二軍調整，「剛回來就慢慢調整，讓投球數、局數增加。」在苦吞3連敗後，上月25日對Lamigo桃猿二軍才繳5局失1分好投，也獲得這場先發的機會。此役他返一軍首戰，主投6局被打5安，另有2K、2保送，無失分，率隊中止7連敗，自己也奪得生涯第130勝。

蔗總表示，他很感謝投手教練鄭博壬支持他讓嘟嘟待二軍，調好再上場的決定，「而他也剛好就在7連敗時回來，替球隊拿下勝利。」但為何嘟嘟投80球就換？蔗總表示，因為考量他是本季第1次先發，所以才做此決定。

嘟嘟如今距1000K只差一步，很可能就在下場先發達標，但他何時再先發，蔗總還沒有明確的答案，表示要視他明天手狀況決定，多休幾天也都有可能，屆時會不會讓他有機會在台南鄉親面前，達成這個重要的里程碑，他說，「當然希望1000K能在台南誕生！」

(中時電子報)