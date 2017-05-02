美候任駐北京大使布蘭斯塔德：持續支持一中政策
川普提名駐中國大使、愛荷華州州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）2日表示，他曾訪問過台灣，若通過提名，他將持續支持美國的「一中政策」，堅守三公報，《台灣關係法》。他表示，台海兩岸關係必須和平解決。
布蘭斯塔德2日在聯邦參議院出席就職聽證，他表示，自己在州長期間有機會到台灣。做為美國駐華大使，他將會致力傳達美國繼續支持一中政策，三聯合公報和《台灣關係法》。美國的目標在於仍致力台海問題以兩岸都可接受的和平方式解決。
在北韓問題上，布蘭斯塔德表示，中國在北韓問題上可以扮演重要的角色。中國是北韓的鄰居，主要貿易國家，可在經濟上使力，約制北韓的核武發展。
布蘭斯塔德說，世界面對非常危險的情勢，他最近與國務卿提勒森晤談，他相信在國務院和美國駐北京使館中有許多優秀的人員，可以一同與中國合作，在北韓議題上取得更有效的工作關係。
在南海問題上，布蘭斯塔德表示，中國在南海填島造礁是不應被允許的行徑，威脅鄰國或限制飛航自由，美國將繼續確保航行自由。
維護在貿易上，布蘭斯塔斯說，他將促進中國開放市場。此外，他並將敦促中國增進人權。
布蘭斯塔德表示，他與習近平的關係可以追朔到1980年代中期，當時習近平是位年輕的地方官員，希望能與愛荷華州強大的農業部門建立更密切關係。布蘭斯塔德，若通過提名，他將使用他和習近平的友誼增進中美互惠關係。
(中時)
關鍵字：Terry Branstad、美國、駐北京大使
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