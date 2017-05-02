「AK」陳奕、沈建宏傳解散各奔東西

陳奕前不久到歐洲度假。（取自臉書）

陳奕（左）曾到劇組探沈建宏的班。（取自臉書）

陳奕和沈建宏多年前以男團「AK」發片，今年4月初還難得合體參加PUMA螢光夜跑，2人穿著單薄背心，在攝氏13度寒風中比臂肌，今（2日）傳出「AK」已解散消息，關鍵點在於陳奕將揮別合作多年的老東家，另謀新發展，他3日將帶媽媽出席活動，提前幫媽媽過母親節，也會和媒體分享未來動向。

(中時)