陸格鬥狂人徐曉冬挑戰武林 各大門派出面應戰

圖為日前向中國各大武林門派提出挑戰的徐曉冬，目前已接到數大門派的應戰。（圖／徐曉冬微博）

大陸格鬥狂人徐曉冬(右)在直播的公開挑戰中以極短時間擊敗雷公太極創始人魏雷(左)。(圖／網路直播圖）

近日綜合格鬥教練徐曉冬擊敗雷公太極創始人魏雷，並聲稱中國「傳統武術是花拳繡腿、太極是騙人的」，更公開點名挑戰多位武術名家，引發大陸武術界熱議與民眾關注。目前已有多位大陸武術界知名門派與名人已答應接受或主動提出挑戰邀請，其中除少部份有網民偽造訊息之外，多數為正式接受挑戰，其中甚至還有提出百萬元人民幣（約台幣450萬元）為獎賞賭注。

綜合大陸媒體報導，徐曉東在短時間內擊敗魏雷之後，還公開點名3名武師提出挑戰，包括馬雲保鏢李天金、太極武術實戰家王占軍、少林第一武僧一龍等人。而日內已有河南焦作陳家溝的陳式太極拳第十二代傳人、太極拳世界冠軍王占海通過微信公號向徐曉冬發出戰書，並派出師門六十五師弟陳前應戰。

此外，徐曉冬也透過微博對外宣布已向他提出挑戰的還有四川太極拳推手研究會會長路行，廣東梅花樁拳法研究會會長、追風刀楊國棟、崆峒派弟子秦玉龍等人。

陸媒報導說，中原武林面對格鬥狂人挑戰，響應者眾，許多江湖上各名門正派均有弟子躍躍欲試。被徐曉冬點名約戰的太極實戰家王占軍、王占海兄弟透過陳家溝微博發佈《應戰書》稱：「太極無須證明……我們接受你的挑戰！」

此外，在武術聯盟微信群中，一名來自成都的黃云中律師稱，楊氏太極拳傳人向徐曉冬發出了挑戰。黃云中律師的微博說，接到四川太極推手研究會路行會長電話，要求代為向各界告知：1.正式以楊氏太極拳傳人身份向徐曉東提出挑戰，相關事宜拜託亦禪武館馬郁維館長代為周詳。2.楊氏太極門弟子的事不勞他們善後。3.作為會長，為維護楊氏太極而戰，責無旁貸！

另有自稱崆峒派弟子秦玉龍也在微博上回應稱，是崆峒派掌派人讓其代發挑戰邀請。不過經媒體查證後，秦玉龍表明只是曾學習崆峒派武藝的武學愛好者而已，並非代表崆峒派。

在一個詠春拳愛好者的微信群「詠春聯盟交流群」中，自稱是廣東梅花樁拳法研究會會長的李尚賢也說：「如果徐曉冬先生願意來交流，他如果贏了我獎勵一百萬元給他，如果他輸了，只要他跪着向中國武術和武林大會文化推廣者謝罪便可以了。」

其間也有假消息流竄，微博也傳出武當派掌門人賀曦瑞透過微博向徐曉冬提出挑戰，最後經查證為假消息。

針對中國武術界的應戰，徐曉冬也於2日在微博發佈「重大消息」——將同意各武林掌門的挑戰。他說，比武仍舊不帶任何護具，無限制規則，可以踢襠、插眼，十分鐘內分出勝負，如未分勝負則算平局。暈倒、認輸、棄權均視為佔輸。他還表示，由於是他挑戰整個武林，他可以接受「車輪戰」，連續戰勝兩至三位武林掌門人，才算獲勝。

徐曉冬還在接受網媒專訪時表示，一開始是因誤會，後來則是為打假；並稱傳統武術存在價值在於文化、懷舊，太極在毀人！自己約戰傳統武術是為了打假，而不是否定傳統武術；至於約戰鄒市明則是為了慈善事業。

不過也有許多武術界人士不認同這種挑戰方式，認為「這不就是打架嗎？」著名搏擊賽事「崑崙決」的創始人姜華受訪說，這種無規則挑戰，既無第三方認證，亦無保護參賽人的規則，根本是「好惡鬥狠」，而不是比賽。

(中時電子報)