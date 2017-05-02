行人路權、停車權益兩難 議員會勘求共識

永和區中正路465巷口兩旁設有機車停車格，行人出入與車爭道險象環生。（葉書宏攝）

永和區中正路465巷口兩旁設有機車停車格，行人出入與車爭道險象環生。（葉書宏攝）

永和區中正路465巷口兩旁設有機車停車格，行人出入與車爭道險象環生。（葉書宏攝）

行人路權、停車權孰輕孰重？新北市永和區中正路465巷口兩旁設有機車停車格，當地民眾進出常要與車爭道、險象環生，部分住戶要求塗銷一邊停車格成立行人專用道，不少機車族卻持反對立場抱怨「車位難尋！」議員陳鴻源接獲陳情，已介入協商尋求可行之道。

陳鴻源服務處接獲民眾陳情，永和區中正路465巷口相當危險常有車禍事件發生，上午邀集交通局、區公所等單會會勘，巷口兩側規劃有近50個機車停車格

三輝官隱社區主任委員王雅蕙表示，住了將近7年，每天看到父母、長者步行在路中間相當危險，去年曾有一名7旬婦人遭擦撞，目前僅能靠輪椅代步，附近住戶期盼可以將一邊的機車停車格塗銷，設立行人專用道，才能保障行人的安全，「道路是公用的，不是停車場！」

張姓機車族說，行人安全問題很重要，但是永和停車位一位難求，尤其是機車族，沒有專屬的停車場，如果一次塗銷一半的停車格，這些機車要停去哪？是否又形成另一個交通問題。

會勘獲得初步共識，將先塗銷11個機車停車格，規畫出安全的行人通道，其餘停車格則繼續保留，另外，近期內將再次舉行正式會勘，邀請永和區4位議員及附近住戶共同研擬可行辦法。

陳鴻源指出，行人路權不可忽視，停車位不足也是一大問題，新北市內巷弄類似情況多，市府應該有一套標準，重新檢討巷弄內行的安全，避免民眾置身險境。

(中時)