平鑫濤兒受專訪 求瓊瑤把父親還給他們

瓊瑤和平鑫濤鶼鰈情深。（資料照片）

皇冠發行人平雲。（皇冠文化集團提供）

瓊瑤連日在臉書發表老公、皇冠創辦人平鑫濤的病情，她不忍他重度失智、中風住院，加上承受插鼻胃管的痛苦，為此和3個繼子女意見相左。

平鑫濤的兒子、皇冠出版社發行人平雲2日接受專訪，表示父親的病情和瓊瑤寫的有很大出入，懇求瓊瑤把父親還給他們，平家向來低調，此次家務事被搬上檯面，讓他們深深覺得插的不是管，而是心上的一把刀。

平雲同時強調，3子女公開信並非為母親復仇，與上一代的情感糾葛無關，「更不是財產爭奪戰，單純來看就是瓊瑤阿姨對摯愛的丈夫，我們對摯愛的父親，對醫療處理問題有不同認知，她同意我們的選擇，但是她放不下，如此而已，之外的問題都不存在」。

瓊瑤則是萬念俱灰，認為平鑫濤住院、插鼻胃管「加工活著就是一個悲劇」，哽咽說從今起會把平鑫濤還給他3個小孩，「我暫時不會再去看他了，我這50多年來的奉獻只有3個字『不值得』，那封信是多麼殘忍的指責啊」。

對瓊瑤提到，願意把平鑫濤移交給平家子女，平雲回應說，「很多人說我們不管父親，但不管這五十年來發生什麼事，我們很樂意照顧父親，這絕對是義無反顧、責無旁貸的，但我們也希望這件事最後不會流於意氣之爭」。他進一步指出「瓊瑤阿姨說，我們3個小孩加起來對父親的愛沒有比她多，但這不是我們多比她看幾個小時、多去探視幾次的問題，對親人的心意不應該是建立在這些數字上」。

平鑫濤和前妻生的3子女2日以公開信說明，因無端牽連到侯文詠及許多醫護人員，他們才不再隱忍。平雲指出，父親是失智不是病危，瓊瑤的文章如同把父親送上公審的祭台宣判死刑，瓊瑤發文後，原本著重在長照議題，但近來這2篇文章變成大家的八卦話題，「對瓊瑤阿姨來說，父親得了失智症，不再記得她，無法對她說愛，就是『沒有靈魂的肉體』，就不值得活下去，不如去安樂死。但對我們來說，即使父親得了失智症，不記得我們了也沒有關係，只要他在自己的世界裡好好地活著就足夠了」。

平雲說，讓父親插鼻胃管是艱難的決定，但父親一直是生命鬥士，很熱愛生命，多年前父親曾因牙周病被宣判死刑，遍尋名醫，後來一位醫生說有一點點希望，開刀後，花1年時間終於康復，父親也曾罹患罕見的病例胃疝氣，當時也冒險開過刀，治療攝護腺也插過管，「只要有一絲希望，他從來不會放棄，我覺得這件事（插鼻胃管）沒有是非對錯，而是選擇問題，我們希望瓊瑤阿姨做了決定就放下，她也不要自責，父親由我們照顧，她不再去看也沒問題，她付出這麼多感情，不會有人去質疑她拋棄父親，我們也不會這樣想」。

平雲並提到，父親給子女的一封信，簡化來說是遺囑，信中有五點叮嚀，除了提到病危時不做氣切、插管等醫療治療，其他就是交代身後事，「『病危』的認定一定是醫生告訴家屬，關鍵是從頭到尾沒有病危通知，醫生也沒說父親變植物人、不省人事，我們不能說父親活得很好，他只是活在自己的世界裡而已，父親雖然不能給我們微笑，我們給他微笑就好了，這時候去要求病人，不是很殘忍，帶給他微笑是我們子女的默契，希望父親看到我們的時候都是開心的，而不是愁眉苦臉」。

瓊瑤當年跟平鑫濤相識相戀時，平鑫濤是有婦之夫，育有平瑩、平珩、平雲2女1子，瓊瑤因此背負多年「小三」之名。平鑫濤的前妻已87歲，母親會希望得到一個道歉？平雲說，「我不企求這件事，我母親非常善良，她這輩子就只為了保護自己的孩子，過去的事我們選擇了原諒，但不會忘記，我們當然心疼媽媽受的委屈和痛苦」。

平雲透露，給瓊瑤的公開信發表前，已先跟母親報備，勸過她去醫院看父親？「我們考慮母親的立場，且做為子女不應該要求她去做這件事，母親在某些方面，也許不是百分百放下，但也看淡了，媽媽個性堅強，一輩子不麻煩別人，80多歲甚至還煮飯很傭人吃」。對上一代那段過去，子女當然心疼母親的委屈，母親還沒放下？平雲說，「有些事情可以原諒，但不會忘記，這些事終究發生在母親身上，對她是一輩子的記憶」。

在「舞蹈空間舞團」擔任藝術總監的平珩則在臉書指出，父親這一年多來病情滿平穩，偶爾會簡單回答，輕輕拍他肩膀，他會立即回過臉看人；並指平鑫濤目前插鼻胃管，沒有氣切，他睡得時間不少，但醒得時候也滿多的。

談到插鼻胃管，他們3子女遵從醫囑，也不忍見到平鑫濤之前因為無法用藥、痛苦呻吟，而且裝了鼻胃管後，他們有問父親是否不舒服，他回沒有不舒服。「他偶爾會簡單回答，今晚看他時，輕輕拍他肩膀，他是立即回過臉看著我。我習慣把發生的事向他報告，聽到煩心的事他會皺眉；看他喜歡的食譜時，大概五道菜之後，他就會入睡了」。

(中時)