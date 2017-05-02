瓊瑤決裂平鑫濤兒女 道歉「不該認識你爸爸」

瓊瑤（左）和平鑫濤攜手走過五十多年。（資料照片）

瓊瑤連日在臉書發表老公、皇冠創辦人平鑫濤的病情，她不忍他重度失智、中風住院，加上承受插鼻胃管的痛苦，為此和3個繼子女意見相左。平鑫濤的兒子平雲2日受訪，表示父親的病情和瓊瑤寫的有很大出入，懇求瓊瑤把父親還給他們。

瓊瑤萬念俱灰，認為平鑫濤「加工活著就是一個悲劇」，哽咽又激動說從今起會把平鑫濤還給他3個小孩，「我暫時不會再去看他了，我這50多年來的奉獻只有3個字『不值得』，那封信是多麼殘忍的指責啊」。

她2日晚間發文，文中向平鑫濤3位子女認錯，表示後悔當初不該認識他們的父親，但對於平雲在公開信中指稱她曾說不要照顧平鑫濤「要去過我自己的生活」，瓊瑤稱捏造事實，「人在做，天在看，不要如此殘忍和惡毒」。平雲則表示那些話「無意指責」。

瓊瑤當年跟平鑫濤相識相戀時，平鑫濤是有婦之夫，育有平瑩、平珩、平雲2女1子，瓊瑤因此背負多年「小三」之名。瓊瑤對此沈痛說：「我錯了，錯在50多年前不該把我的《窗外》寄給皇冠，不該認識他們的爸爸，我在文章裡肯定他們愛爸爸，他們卻說我講他們的爸爸不值得活、我要去過自己的生活，我會說這種話嗎，這對我太不公平了」。

瓊瑤受訪時提到，平鑫濤失智期間曾喊她為「媽」，當時他坐在電動椅上，她坐電動椅的小板凳，他一喊媽，她的頭馬上倒在他膝蓋，對他說「你不要再叫我媽了」，她事後想，「他叫我媽的意義，表示他把我當最親愛的人，我告訴自己，喊我媽也可以，不喊也可以，至少是他身邊最親愛的人。」她說，平鑫濤中風後，不會笑了，左半邊不能動，還有褥瘡問題，便不出來要用挖的，大小便需要別人幫忙。

瓊瑤原打算將這段心路歷程寫成書，但平雲說皇冠絕不會出版，瓊瑤若到別家出版，平家也只能尊重，瓊瑤說，「他們目的達到了，但對很多人來說會很可惜，我只是希望人對自己的生命要有自主權、善終權」。

瓊瑤臉書全文

給平瑩、平珩、平雲的一封公開信

早上起床，看到鋪天蓋地的新聞，才知道你們對我有這麼大的反應！我向你們三個認錯，我錯了！

1963年不該把我的《窗外》寄給皇冠！

更不該接受你們爸爸的安排，從高雄到台北接受採訪！

然後也不該繼續在皇冠寫《幾度夕陽紅》！

接著又在你們父親主編的聯副寫《煙雨濛濛》！

那些寫作的日子，我幾乎在你們爸爸的鞭策之下，日夜無休的工作，相信也給皇冠帶來了榮景，給你們的父親帶來驕傲！

我再也沒有想到，當你們父親躺在醫院，最後為了我想寫一部呼籲《病人權利自主法》和《善終權》的書，讓我們兩家分裂到這個地步！

你們捏造的事實，說我說過：「沒有靈魂的肉體，就不值得活下去」等等，讓我欲哭無淚。至於你們杜撰的「對我來說，你們的父親已經是一具沒有靈魂的肉體，從今以後，請你們自己照顧，我要去過我自己的生活了！」更是荒謬絕倫，如果我曾經說過那些話，我還會活在每天數日子的煎熬中，一周三次奔赴醫院探視嗎？如果我說過那些話，你們怎麼沒有把父親接回，到四百多天後才提出來？如果我說過那些話，怎麼每次出國旅行的是你們？而我始終守在台北？

人在做，天在看，不要如此殘忍和惡毒！

你們畢竟是鑫濤的孩子！自從他2002年生病後，身體就不好了，是我在每天照顧他！他能如此長壽，我沒有功勞，也有苦勞！

把你父親送到H醫院，是因為它是一家有規模的醫院，有各科醫生，會照顧得比較周到，總比送到安養中心好。因為你父親插了鼻胃管，需要各種專業照謢，不是我能夠居家照護的。當時，平瑩還問我為什麼不能接回家？讓我當場傻住，我已經老了，我不是神，我也不是萬能啊！

總之，我錯了，我向你們三個鄭重道歉認錯，我不該認識你爸爸，不該寫出讓你們不愉快的文字，很多很多不該！請你們三位高抬貴手，饒了我吧！（我不會再回應你們，你們無論再說什麼，都算你們對！我錯！）

至於你們想把爸爸接回自己照顧，我成全你們！雖然現在已經過了「照顧期」，躺在醫院裡的鑫濤，有我訓練好的哈達照顧，有我拜託的院長和護理長照顧，有醫生照顧，你們只要探視就好了！

另外，在你們父親身邊服務了17年的淑玲，最終也沒有落得你們一句好話，也就不需要她再處理你們父親的大小事了吧！我會讓她把看護的事情交接清楚，讓你們好接手後續工作。

我現在萬念俱灰，也不再相信人間有情，我跟你們爸爸之間五十幾年的感情，在你們的攻擊下，也變得蒼白薄弱！我暫時不會再去探視他了，免得情緒決堤而崩潰。

(中時)