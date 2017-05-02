東森電視案 法官：不認為ＮＣＣ會因一張股票影響判定

東森電視股權交易案持續審理中，相關爭議點在東森前總裁王令麟及台數科都告上法院之後，第一輪結果已經揭曉，台北地院不認為王擁有優先購買權而駁回假處分申請，台中地院則認定「一張股票應不會成為NCC決定是否同意購併案」的理由，台數科在屏東縣議員宋麗華擁有的這張股票上，似乎並無「急迫危險與重大損害」，不同意假處分。

屏東縣議員宋麗華在集中市場買入一張台數科股票，並自行向通傳會檢舉，認為台數科違反「黨政軍條款」，通傳會不應該通過東森電視案，被外界質疑「一張股票卡住百億交易案」；台數科因此訴諸法院，日前台中地院駁回台數科對宋提起的「確認股東關係不存在」之假處分。

台中地院駁回的主要理由是認定「一張股票應不會成為NCC決定是否同意購併案」的理由，台數科在宋麗華擁有的這張股票上，似乎並無「急迫危險與重大損害」，因此不同意假處分。

台數科提出宋麗華行為已違法有廣法第十條「黨政軍條款」，屬於違法行為；法官認定此屬於「取締規定」，投資的行為雖違法，但因無罰則，因此法院無法判定宋麗華的股東行為無效。

法官認定有廣法第十條使用「不得投資」，是禁止特定身分者投資系統經營者，但對「違法投資者」卻無罰則，並引述最高法院「68年台上字第879號」判例，認為宋麗華此屬於「取締規定」。

法界人士解讀，法官是將「一張股票」問題丟回給通傳會，認為通傳會是主管機關，宋麗華行為是否會影響購併案，應由通傳會認定，而非由地方法院判定。

裁定書提到，公司法對股東權有明確規定，股東權之行使須達一定比例為標準，一張股票僅能行使個別股東權；而通傳會准駁東森電視案，是依據法律賦予的公權力，無法認定一張股票的股東權，會對購併案產生重大損害或急迫危險；因此認為假處份無必要。

裁定書指出，宋麗華此舉違反了有廣法第十條具有黨政軍特定身分者「不得投資」系統經營者與衛星廣播電視之行為；但依有廣法第58條第2項與衛廣法第50條，違法黨政軍條款時，處罰對象非「違法投資者」，也無法認定該投資行為無效，因此認定宋麗華「行為違法」，但「投資有效」，屬於「取締規定」之範圍，而非「效力認定」。

熟悉廣電三法「黨政軍條款」專家指出，法官認定「一張股票不會影響媒體購併案」，有可能是基於對過去NCC對於黨政軍條款「從嚴認定」的過往不甚了解，才會認為宋麗華的行為，不至於對台數科造成急迫且實質的損害。

至於法官引用的第二點，該專家認為的確是當初「立法不當」，因立法時主要解決媒體被國民黨把持的問題，沒人會想到日後竟然淪為被有心人用來鑽黨政軍條款漏洞，作為卡死購併案的手段；現在法官明確點出宋麗華為「違法投資者」，只是因法律上無罰則，只能取締，無法認定股權無效；至於「怎麼取締」，並不屬於法院權限。

該專家分析，法官雖駁回台數科的假處分，但已經清楚明確地點出了宋麗華是「違法投資者」，違反有廣法第十條；至於要怎麼認定宋麗華這張股票，主管機關通傳會應責無旁貸，切莫再將責任又推給法院。

因買下一張股票而鬧得滿城風雨的宋麗華則表示，判決證明若從集中市場買入一張台數科股票，難保其他政黨會否依相同方式逐步購買台數科股票，進而達成投資並控制媒體的效果。

台數科呼籲NCC以積極態度面對東森交易案審查，對宋麗華「惡意又明顯違法」的行為，ＮＣＣ應展現裁量權，主動作為，不應讓被動受違法投資的善意第三人台數科因一張股票而權益受損，進而影響到攸關台灣媒體正向發展的百億金額交易案。

(中時電子報)