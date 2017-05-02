格鬥狂人挑戰武林 李連杰發聲支持太極再戰
格鬥狂人徐曉冬擊敗太極雷公後向中國武林下戰帖的話題超級火爆，除了引發中國大陸武術界紛紛應戰之外，以武打在國際上成名的著名影星李連杰亦發聲支持太極再戰徐曉冬，並呼籲人們繼續關注太極拳。
據《廣州日報》報導，徐曉冬已宣佈15天內要打遍各大掌門計劃，甚至還向中國拳王鄒市明叫囂「可以跨界和他打一場」！多位傳統門派高手拍案而起，紛紛向徐曉冬「約戰」，猶如武俠小說《倚天屠龍記》中「六大門派決戰光明頂」的情節。
在徐曉冬不到10秒就KO了雷公太極創始人魏雷後，迅速出現了對傳統武術套路「花拳繡腿」和「無用」的質疑，更有人冒用徐曉冬之名在微博上呼籲所有格鬥練習者去傳統武術館踢館，稱「見一個打一個」，各種真實的和虛構的消息震驚了整個傳統武術門派。
目前已有陳家溝太極拳與四川楊氏太極推手研究會長路行向徐曉冬發出戰帖，其他數個門派亦公開表示接受挑戰或主動挑戰徐曉冬。
報導說，曾以數部電影成功塑造了太極創始人張三丰的明星李連杰也因為此一武術熱潮而發聲表態支持，他表示，在格鬥平台上的太極，「究竟是不是像網上的視頻中表現的那樣？希望大家繼續關注太極。」從李連杰的言詞可以看出，實戰的太極拳並非人們看到的魏雷那樣羸弱。
(中時電子報)
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