婚外情？男女陳屍車內 男下半身赤裸女趴大腿
49歲宋姓男子與49歲陳姓女同事2日下午5時許，被發現陳屍在中和區圓通路一輛BMW車內，宋男褲子、內褲均脫至腳踝處，陳女衣著正常趴在宋男大腿上，警消獲報到場兩人已氣絕多時，疑似因車輛怠速過久、吸入過多廢氣，詳細死因待報驗解剖進一步釐清。
中和區錦和里長林進明昨接獲民眾通知，有一輛BMW車輛停放在圓通路369巷許久，里長前往現場察看，從擋風玻璃一看發現車內有一男一女，立即通報警消處理。
警消到場時發現車窗貼有隔熱紙、車門緊閉，立即破窗救援，兩人已無呼吸心跳、氣絕多時。警消發現，兩人死亡姿勢怪異，宋男褲子、內褲均脫至腳踝處、上衣完整，陳女坐在副駕駛座上衣著正常，卻側身趴在宋男大腿上。
陳女大姐向警方表示，陳女前日晚間8時許離家未歸，昨上午接獲公司通知未去上班，立即前往板橋派出所報案協尋。
據了解，嘉義縣2名徵信社員工，上月底疑為了工作等在車內長達5個小時，結果吸入過多一氧化碳廢棄雙亡。警方指出，現場無外力介入，排除他殺，兩人死因疑似與徵信社員工死因相同，車輛怠速過久吸入過多廢氣，當時是否正發生「口交」等性行為無法確定，詳細死因待報驗解剖進一步釐清。
里長林進明表示，周日晚間就有發現車輛出現在該處，當時車輛沒有熄火不以為意，昨前往查看時車輛已熄火，但儀錶板燈還是亮的，沒有清楚看到兩人的姿勢，僅確認車內有人。
(中時)
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