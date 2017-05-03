《KMT黨主席選戰觀察之三》 詹啟賢：黨中央已經爛掉了！

儘管民調支持度未擠進前三名，詹啟賢對選情仍信心滿滿。(陳子巖翻拍)

詹啟賢槓上吳敦義？(圖:陳子巖翻拍)

﹝編按：國民黨主席選舉在五月進入最後衝刺之際， 本報記者於近日親身走訪各主要後選人進行深入觀察，並作系列報導。﹞

在六位國民黨黨主席候選人中，最有可能「改變」這家百年老店的人，看起來似乎是來自國民黨「圈外」、從醫界轉換跑道而從政的詹啟賢。

當海外國民黨員收到黨中央寄來的黨主席選票時，放眼看去，各個都是熟面孔，惟獨詹啟賢這個名字，對許多黨員來說，其實是頗為陌生的。所幸的是，詹啟賢在參選之前，還擁有一個「國民黨首席副主席」的光環，讓這位前衛生署署長的「棄醫從政」政治素人多少沾上了些許政治味。

自其辭去首席副主席而投入黨主席選戰以來，詹啟賢即打出「讓國民黨不一樣」的口號。不容諱言的，詹的這一「不一樣的國民黨」的訴求，在當前的台灣政治生態下，應是一劑及時「良方」。

儘管，詹啟賢在宣布參選時獲得前副總統蕭萬長的加持，但他的民調支持度卻始終是擠不進前三名。然而，詹仍然是信心滿滿的。詹在台北對本報記者指出，「我的起步較晚，但近來已越來越好了。」

在苦苦落後於吳敦義、洪秀柱和郝龍斌的不利情勢之下，詹啟賢依然堅信其還是有機會進入「決賽」的。詹啟賢的這一信心應拜賜於他的連暑成績斐然。在聯署前並不看好的詹啟賢，居然在短短的期間能獲10萬位以上的黨員連暑，並經審查通過近3萬份是有效的，排名高居第2，僅次於吳敦義而已。這顯然給予詹啟賢莫大的鼓勵與支撐。

參選以來，詹的「改革大刀」總是朝著吳敦義揮去，而且還是「刀刀入骨」，讓外界感到詹的參選是沖著「吳副」而來的。對此，詹啟賢對本報記者澄清：「我不是針對吳敦義，我也不針對任何人。我只是將我在地方所看到的人頭、綁樁與黑金現象說出來而已。」

讓他更為惱火的是，詹啟賢雖然一再公開指出了這些「人頭、綁樁與黑金現象」，但是國民黨中央卻「坐視不理」。詹認為，「目前的黨中央可能是因投鼠忌器而不敢辦，這樣的黨中央其實已經爛掉了！」

由於詹啟賢與早年的國民黨淵源並不深、既無班底、亦無包袱，再加上他這次參選以來的實地感同身受，若能「意外」勝出的話，他應該是6位候選人中最有可能「改革和改變」國民黨的。或許，這亦就是詹啟賢投入國民黨主席選舉的最大動力與目的！

(中時電子報)