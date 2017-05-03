花蓮》稻米幼穗形成期 嚴防稻熱病

防範稻熱病。(楊漢聲翻攝)

白日高溫炎熱，稻作生長加速，花蓮縣部分地區早植水稻已進入幼穗形成期，此時期需特別注意溫度及雨量變化，掌握防治時機，加強防範穗稻熱病的發生，行政院農業委員會花蓮區農業改良場籲請農友於此時期應適量施用穗肥，並同時施灑藥劑，進行穗稻熱病之預防措施。

花蓮區農業改良場表示，穗稻熱病感染及繁殖的最適溫度為22至30℃，主要發生於穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，穗頸部罹病者，患部初期呈淡褐色或暗褐色以致組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯而減產若發生於穀粒的穗稻熱病病斑則為暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔粒。

穗稻熱病的防治重於預防，花蓮區農業改良場提醒農友，應於水稻抽穗前3至5天及齊穗期各施藥一次；若於幼穗形成期，田間已有葉稻熱病的發生，農友可於追穗肥的同時施用撲殺熱粒劑。稻熱病之防治藥劑多種，農友可參考植保手冊推薦用藥，於陰曇、多雨天候施藥時，酌加展著劑以增加藥效。抽穗後，農友則可選用安全採收期短之用藥，以避免農藥殘留問題。

(中時)