花蓮》稻米幼穗形成期 嚴防稻熱病
白日高溫炎熱，稻作生長加速，花蓮縣部分地區早植水稻已進入幼穗形成期，此時期需特別注意溫度及雨量變化，掌握防治時機，加強防範穗稻熱病的發生，行政院農業委員會花蓮區農業改良場籲請農友於此時期應適量施用穗肥，並同時施灑藥劑，進行穗稻熱病之預防措施。
花蓮區農業改良場表示，穗稻熱病感染及繁殖的最適溫度為22至30℃，主要發生於穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，穗頸部罹病者，患部初期呈淡褐色或暗褐色以致組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯而減產若發生於穀粒的穗稻熱病病斑則為暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔粒。
穗稻熱病的防治重於預防，花蓮區農業改良場提醒農友，應於水稻抽穗前3至5天及齊穗期各施藥一次；若於幼穗形成期，田間已有葉稻熱病的發生，農友可於追穗肥的同時施用撲殺熱粒劑。稻熱病之防治藥劑多種，農友可參考植保手冊推薦用藥，於陰曇、多雨天候施藥時，酌加展著劑以增加藥效。抽穗後，農友則可選用安全採收期短之用藥，以避免農藥殘留問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。