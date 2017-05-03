花蓮》暖警熱心助民 老外都稱讚

將老先生推到路旁。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮日前有一名80多歲的老翁推著輪椅想要返家，疑似因體力不支推不動輪椅而停在馬路中間，恰好有兩名外國人看見，以為老先生迷路，趕緊報警，玉里派出所員警抵現場後，發現他是經常獨自外的趙老先生，員警向報案的外國人說明狀況，這兩名外國人聽見也主動詢問是否要協助幫忙，聯繫家屬後才終於將趙老先生送回家。

趙老先生行動不便，平時用輪椅代步，時常可在鎮上看見其身影，這次推著輪椅停在馬路中，疑似因為道路有點陡，趙老先生體力用盡才會沒力氣推動輪椅，所幸有這兩名外國人及員警幫忙才順利返家。

當日，員警將老翁推至路旁時，玉里派出所警員王原璋告訴2名外國人不用擔心，員警會聯繫家屬、並推他返家。2名外國人看員警將趙老先生推至路旁時，她們也熱心地詢問「Do you need help ?」，也大讚員警有愛心。

王原璋也表示老先生常常走丟，在玉里鎮很有名，大家都稱呼他為”趙伯伯”，兩女聽完也以不太標準的中文跟著念了一次”趙伯伯”，現場歡樂不已。趙太太接獲警方通知，也立即趕來接趙老先生，她說，她丈夫較固執經常自己推著輪椅到附近晃晃，只要稍不注意就會走丟，見到丈夫平安回來也鬆了一口氣，非常感謝警方多次的幫忙及照顧。

玉里派出所所長林佑為表示，鎮內高齡人口比例盛高，常有老人家因應變能力較緩慢而發生事故，也藉此呼籲民眾，為維護銀髮族之安危，對於長者的關心不能少，在社區道路行駛時速度應放慢，行車應隨時注意車前狀況，你我多用心，共同維護社區交通之安全。

(中時)