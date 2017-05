花蓮》暖警熱心助民 老外都稱讚

將老先生推到路旁。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮日前有一名80多歲的老翁推著輪椅想要返家,疑似因體力不支推不動輪椅而停在馬路中間,恰好有兩名外國人看見,以為老先生迷路,趕緊報警,玉里派出所員警抵現場後,發現他是經常獨自外的趙老先生,員警向報案的外國人說明狀況,這兩名外國人聽見也主動詢問是否要協助幫忙,聯繫家屬後才終於將趙老先生送回家。

趙老先生行動不便,平時用輪椅代步,時常可在鎮上看見其身影,這次推著輪椅停在馬路中,疑似因為道路有點陡,趙老先生體力用盡才會沒力氣推動輪椅,所幸有這兩名外國人及員警幫忙才順利返家。

當日,員警將老翁推至路旁時,玉里派出所警員王原璋告訴2名外國人不用擔心,員警會聯繫家屬、並推他返家。2名外國人看員警將趙老先生推至路旁時,她們也熱心地詢問「Do you need help ?」,也大讚員警有愛心。

王原璋也表示老先生常常走丟,在玉里鎮很有名,大家都稱呼他為”趙伯伯”,兩女聽完也以不太標準的中文跟著念了一次”趙伯伯”,現場歡樂不已。趙太太接獲警方通知,也立即趕來接趙老先生,她說,她丈夫較固執經常自己推著輪椅到附近晃晃,只要稍不注意就會走丟,見到丈夫平安回來也鬆了一口氣,非常感謝警方多次的幫忙及照顧。

玉里派出所所長林佑為表示,鎮內高齡人口比例盛高,常有老人家因應變能力較緩慢而發生事故,也藉此呼籲民眾,為維護銀髮族之安危,對於長者的關心不能少,在社區道路行駛時速度應放慢,行車應隨時注意車前狀況,你我多用心,共同維護社區交通之安全。

(中時)