毒蟲名車旁徘徊 辯稱：是來找朋友！

有毒品前科45歲趙姓男子名車旁徘徊，遭警方逮捕。（葉書宏翻攝）

有毒品前科45歲趙姓男子今（3日）凌晨0時許，駕駛自小客車到新北市中和區信義路附近，趙男下車後站在一輛BMW名車旁閒晃，中和警分局秀山派出所警員巡邏經過，發現趙男站在車旁，懷疑他要偷車上前盤查，當場從他身上查獲毒品安非他命，趙男供稱，「是來找朋友的，BMW名車是朋友的。」警方當場將他逮捕，帶回派出所偵訊，訊後將依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)