談預算 川普：政府就該「良性關閉」

美國總統川普今天在白宮的玫瑰花園，以三軍統帥身分，向空軍學院的美式足球隊頒獎。(圖:美聯社)

美國國會才剛就預算問題達成暫時性開支法案的共識，暫時免去了聯邦政府關門的窘境，不過美國總統川普今天在推特上大表不滿，連發2條推文，主張美國需要「良性關閉」來修理參議院的「一團糟」。

除了大放厥詞要政府關門，引發一片譁然，川普隨後又抱怨國會的協商程序，並倡議要改變聯邦參議院的規定。川普寫道：「共和黨和民主黨之所以需要協商計畫，就是因為我們在參議院拿不到所需的60票，我們只有在明年選出更多共和黨聯邦參議員、不然就要改變當前參議院的現行規定至51%(門檻) 」；接著他又發文稱：「我們的國家需要一個『良性關閉』來修理參議院的『一團糟』」。

川普此番言論馬上遭到民主黨人抨擊，代表夏威夷的聯邦參議員Brian Schatz就在推特上發文稱「總統要求要政府於今秋關張，從來沒有任何一個總統這麼做的。」

為了避免政府「關張」，國會朝野通過協商談判後，剛剛過去的周日宣布，就超過1兆美2018年度聯邦預算案達成共識，並將在本周內通過一項暫時撥款案，以便爭取更多時間，讓政府能維持運作並讓國會兩院有時間在9月底前完成聯邦預算案的正式審議，也就是說在9月底前，聯邦政府確定不會關張。

在這份朝野協商的共識下，2018年的聯邦預算案包括增加國防開支、刪減環保預算等，但並沒有任何撥款發給川普堅持主張的美墨邊境圍牆，也沒有涉及庇護城市的預算問題。

根據聯邦參議院現行規定，共和黨人需要掌握60張票，才能避免民主黨人利用「冗長議事程序」(filibuster)來干擾議事並阻撓川普政府的預算案過關。

(中時電子報)