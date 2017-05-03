好野人省錢術公開 巴菲特只吃3元早餐

巴菲特早餐只吃不到3美元的麥當勞套餐，還住在他1958年以3萬多美元(約台幣1百萬)買下只有5間臥室的普通房子。(圖片取自marketwatch)

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett），身家超過700億美元，你以為他生活揮霍，早上用魚翅漱口嗎？不，他早餐只吃不到3美元的麥當勞套餐，還住在他1958年以3萬多美元(約台幣1百萬)買下只有5間臥室的普通房子。許多真正的有錢人並不是過著紙醉金迷的揮霍生活，反而都像巴菲特一樣節儉。財經網站MarketWatch列出有錢人的省錢之道，才發現原來他們也跟平凡人一樣，甚至更摳門。

1.開福特汽車

你以為有錢人開的是BMW、賓士這類高級車，但有更多好野人選擇更低調的車款。根據汽車網站Edmunds.com 2016年8月的數據，在年收入超過25萬美元的人當中，最熱賣的車款是福特（Ford）的F系列。在美國最富裕社區中排名前十的最受歡迎的車輛中，有一半是非豪華車， TrueCar.com發現，這些車包括TOYOTO、HONDA。

2.去大賣場購物

有錢人只去高級百貨公司或精品超市逛街？根據財經資訊網站Millionaire Corner於2014年對1,200位有錢人的問卷調查，淨資產超過500萬美元(1億5千萬)的人有三分之一表示自己會在大賣場沃爾瑪（Wal-Mart）購物，超過一半的人表示自己在好市多（Costco）買東西。

3.收集很多折價券

有趣的是，亞利桑納大學的家庭與消費科學約翰戴維斯諾頓學院2011年提出的研究結果顯示，每次消費經常使用6張以上折價券的消費者中，有四分之一的人年收入至少7.5萬美元(約台幣220萬)。

交易網站Deals.com在2010年調查超過8000位消費者，發現年收入超過10萬美元的人比賺得比自己少的人更傾向於使用折價券。

4.慈善捐款較少

不過有錢人卻不一定較慷慨，根據美國國稅局的紀錄，發現與有錢人相比，美國中產階級的可支配錢中的慈善捐款比例較高。年收入在5萬至7萬美元的家庭，平均捐出7.6%的可支配收入給慈善團體，年收入超過10萬美元或以上的家庭，平均只捐出所得的4.2%。

(中時電子報)