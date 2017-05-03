牙膏蓋若變這樣...比馬桶髒10倍 恐致命！

平時除了要定期更換牙刷之外，也要多注意牙膏蓋的清潔。 (達志影像/shutterstock提供)

當心每天刷牙擠牙膏時，都會用手轉開的牙膏蓋！其實看似不起眼的小地方，也會潛藏大危機。

相信不少人家裡的牙膏蓋，都曾出現發霉現象，一點一點的看起來噁心之外，其實對健康更有著致命危機，根據《TVBS》報導，在送驗了發霉的牙膏蓋之後，發現青黴菌數量嚴重超標，菌落數竟高達18000，幾乎快比馬桶還要髒10倍！

專家也提醒，由於牙膏被設計只能用來殺死特定細菌，如葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌等，對於牙膏蓋上的青黴菌，並無任何作用，而如果這些青黴菌不慎被混入牙膏內，還拿來刷牙、進入人體的話，極有可能會產生神經毒素跟血液毒素，嚴重更將致命。

因此平常除了要定期更換牙刷之外，對於牙膏蓋的清潔、浴室的通風也要多加留意，避免「菌從口入」！

(中時電子報)